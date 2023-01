Versuchter Mord an Ehefrau: Erneut 18 Jahre Haft

Frau wollte sich von Angeklagtem trennen

Der Mann hatte Anfang September 2021 seine um vier Jahre jüngere Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Villach mit einem Messer attackiert. Das Paar, das vier gemeinsame Kinder im Alter von damals neun bis 19 Jahren hatte, hatte schon seit einiger Zeit mit Beziehungsproblemen zu kämpfen. Die Frau wollte sich nach 20 Jahren Ehe trennen, was der Angeklagte nicht akzeptieren wollte. Am Tag der Tat wollte er sie zur Rede stellen und sie mit dem Vorwurf der Untreue konfrontieren. Im Badezimmer bedrohte er sie mit einem Stanleymesser.