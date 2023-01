Schüsse in Paris++Ergebnisse der Regierungsklausur

Bei einem Angriff mit einer Stichwaffe an einem Pariser Bahnhof sind heute Morgen sechs Menschen verletzt worden, eine Person wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei hat mehrfach auf den Angreifer geschossen, woraufhin dieser mit ernsten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Und die Regierung präsentierte am Mittwoch die Ergebnisse der Regierungsklausur. Neben einer Einigung bei der UVP-Novelle wird auch ein Anti-Korruptionspaket erwartet. Das und mehr sind heute Ihre Krone News am Mittwoch, den 11. Jänner 2023 - mit Tanja Pfaffeneder.