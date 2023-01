Auch bei der Kirche ist Sparen Gebot der Stunde

Trotz der Austritte zählt die größte Glaubensgemeinschaft in Kärnten noch immer 338.139 Gläubige - knapp 60 Prozent der Gesamtbevölkerung. „Ich danke allen, die auch in diesen schwierigen Zeiten zur Kirche stehen, ihr die Treue halten und ihren Beitrag leisten“, betont Generalvikar Johann Sedlmaier. „Jeder einzelne Katholik, der in der Gemeinschaft fehlt, ist ein Verlust.“ Dies gilt wohl nicht nur in menschlicher, sondern auch in finanzieller Hinsicht, denn gut 70 Prozent des Budgets der Diözese Gurk von 39,2 Millionen Euro (Stand 2020) finanziert sich über die Kirchenbeiträge von gut 251.000 Gläubigen.