Stadt Salzburg zahlt Pflegern 130 Euro extra

Der Bund stellt nämlich in diesem Jahr österreichweit 285 Millionen Euro für einen Gehaltszuschuss zur Verfügung. Die monatliche Zuzahlung von 131 Euro gilt für Vollbeschäftigte. Teilzeitbeschäftigte erhalten einen aliquoten Betrag davon. Der Amtsbericht wird demnächst in den städtischen Gremien behandelt und rückwirkend mit 1. Jänner beschlossen. „Als ressortzuständiger Personal- und Finanzreferent der Stadt Salzburg freut es mich, auch heuer gemeinsam mit dem Bund eine bessere Bezahlung der Bediensteten in der Pflege und Betreuung zu gewährleisten.“