OÖ steigt bis 2040 aus der fossilen Energie aus

Die Anpassung erreicht ihre Grenzen

Klar ist: Um gravierende Schäden an unserer Lebenswelt zu verhindern, muss das 1,5-Grad-Ziel für eine maximal zulässige globale Erwärmung in Bezug zum vorindustriellen Niveau eingehalten werden. Derzeit liegt dieses Niveau bereits bei über 1 Grad Celsius. Jede weitere Erwärmung mindert die Möglichkeit einer Anpassung an geänderte Klimabedingungen. Insbesondere in den vulnerablen Ländern des Südens, sind die Grenzen der Anpassung bereits heute zu sehen.