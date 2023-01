Dschungelcamp-Star zieht sich für „Playboy“ aus

Mit ihren sexy „Playboy“-Bildern will Asoro für mehr weibliches Selbstbewusstsein in der Gesellschaft werben. Im Interview der Februar-Ausgabe des Männermagazins sagte die 26-Jährige: „Man sollte nicht auf andere Leute hören, sondern auf sich selbst. Und mit sich selbst ausmachen, was man schön findet. Ich zum Beispiel habe mich dazu entschlossen, mit dem Modeln aufzuhören. Ich will in diese engen Kleider gar nicht mehr reinpassen. Ich will in den Spiegel gucken und sagen: Das sieht schön aus. So sollte jeder denken.“