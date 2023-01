Tiroler bei Sturz durch Futterluke schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Einheimischer am Dienstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Grinzens (Bezirk Innsbruck-Land) zu. Der 63-Jährige stürzte durch ein Wurfloch im Heuboden mehrere Meter in die Tiefe. Möglicherweise lag der Unfall schon Stunden zurück, ehe ihn seine Frau fand.