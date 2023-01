Neue Klima-Kleber-Aktion ++ Freispruch für Strache

Auch am zweiten Tag ihrer Aktionswochen haben sich Klima-Aktivisten auf die Straße geklebt und den Frühverkehr blockiert. Erstmalig solidarisieren sich auch Wissenschaftler mit der Bewegung. UND: Das Urteil in der Neuauflage des Prikraf-Prozesses ist gefallen: Freispruch für Strache und Grubmüller. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone NEWS am Dienstag, den 10. Jänner 2023 mit Moderatorin Conny Winiwarter.