Zwei Drittel der Spitalsärzte wollen kündigen

Der dritte Teil der Umfrage unter fast 2000 Wiener Spitalsärzten widmet sich der Zukunft des Gesundheitswesens und diese ist in höchstem Maß besorgniserregend: Zwei Drittel (67 Prozent) der Mediziner denkt immer wieder, häufig oder andauernd daran, das Spital zu verlassen. Und auch wohin die Ärzte wechseln wollen, ist besorgniserregend. So strebt knapp die Hälfte einen Posten als Wahlarzt an. Dabei wären laut Ärztekammer genug Mitarbeiter vorhanden, Schuld am Personalmangel würde der WIGEV tragen, da er sich zu wenig um das Wohl der Mitarbeiter kümmert. Indes will die ÖGK mit Stipendien die Zahl der Kassenärzte in Wien langfristig erhöhen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.