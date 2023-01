Gastein erwartet nächste rot-weiß-rote Festspiele

Arvid Auner führte bei den Herren vor Benjamin Karl und Alex Payer den Dreifachsieg an, Daniela Ulbing – bereits der vierte Triumph i^n Gastein – war bei den Damen erfolgreich. Zusammen mit Julia Dujmovits setzte Auner dem Ganzen mit dem Erfolg im Teambewerb die Krone auf. Mit breiter Brust geht heute (Quali 14, K. o.-Duelle 18.30) vor allem Andi Prommegger in den Parallel-Slalom. Der 42-Jährige reist nach starkem Saisonstart mit dem Sieg im italienischen Carezza und Platz zwei in Cortina d’Ampezzo (It) als Weltcup-Gesamtführender zu seinem Hausberg. „Das ist schon etwas Besonderes und war so sicher nicht zu erwarten“, grinst der Lokalmatador.