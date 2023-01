10 Essig-Pakete inklusive Dressing-Shaker gewinnen

Ob sauer lustig macht, wissen wir nicht. Aber dass sauer Appetit macht, können wir beweisen. Das wissen auch die Profis: „Ich habe gelernt, dass in jedes Dessert auch eine Prise Salz kommt. Genauso ist es mit Essig - süß, salzig, sauer - das ist der absolute Geschmack“, so Christian Werner vom Gasthaus Stern in Wien. „Eigentlich kommt in der österreichischen Küche überall ein bisschen Essig in die Gerichte“, erklärt auch Laurent Amon vom Gasthaus Jell in Krems, „nicht nur bei Salaten“. „Säure ist für mich extrem wichtig“, so auch Haubenkoch Christoph Puchegger.