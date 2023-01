Fölser: „Die Ukraine hat sicher etwas dagegen“

Bilyk ist „Kopf der Mannschaft“, WM-Start am 11. Januar

Kapitän und Anführer Nikola Bilyk zählt unumstritten zu den wichtigsten Säulen im österreichischen Handball-Nationalteam. Der Legionär vom THW Kiel zeigt im Spiel gegen die Schweiz nicht seine beste Leistung, trotzdem will Patrick Fölser keinen Zweifel über den Ausnahmekönner aufkommen lassen: „Er ist der Kopf der Mannschaft“. Am 11. Januar startet zudem die Handball-WM in Polen und Schweden. Wie die Prognosen aus rot-weiß-roter Sicht aussehen, sehen Sie im Video!