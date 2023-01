Junge Mutter in Wien tot: Einbrecher verdächtig

Es ist der Stoff aus Horrorfilmen: Eine junge Mutter alleine mit ihren zwei kleinen Kindern zu Hause. Plötzlich ein Geräusch - sie sieht nach und überrascht einen Fremden mit einem Messer in der Hand in der Wohnküche. Genau dieser Albtraum könnte einer jungen Mutter am Stadtrand von Wien in der sonst so beschaulichen Heurigengegend Stammersdorf passiert sein.