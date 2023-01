„Machen weiter, bis die Politik einlenkt“

Besonders Zufahrten zu Schulen hatten die Klima-Aktivisten am Tag 1 im Fokus. Gymnasiumsstraße, Burggasse und die Rossauerlände wurden kurz vor 8 Uhr morgens besetzt. Die Folge war teils erheblicher Stau. Keine erfreuliche Nachricht für Autofahrer: Das ist erst der Anfang. Bis inklusive Freitag gehen die Blockaden täglich weiter. Die „Krone“ war bei der Störaktion am Montag vor Ort und hat mit Aktivisten gesprochen. Sie wollen so lange weitermachen, bis ihre Forderungen von der Regierung erüllt werden. Indes hoffen die Umweltschützer auf Millionenspenden für weitere Aktionen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.