Eisbullen-Pflichtsieg bei kuriosem Heimspiel

Sechs Niederlagen in Serie hatte Liga-Neuling Asiago zuletzt erlitten. Am Sonntagnachmittag folgte in der Salzburger Eisarena Pleite Nummer sieben. Meister EC Red Bull Salzburg ließ in der eigenen Halle - 2290 Fans kamen - wenig anbrennen. Das 2:1 war der sechste Eisbullen-Streich in Folge.