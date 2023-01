Beifahrer fiel aus Auto, Lenker fuhr weiter

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch nicht restlos geklärt, so viel aber steht schon jetzt fest: Am Sonntag um 4.45 Uhr war der 28-Jährige mit seinem Auto auf der L198 in Lech unterwegs. Er war betrunken und hatte noch vier Mitfahrer im Auto. Auf Höhe des Gemeindeamts fiel plötzlich einer der Mitfahrenden, ein 21-Jähriger, während der Fahrt aus dem Auto. „Aus ungeklärter Ursache“, wie die Polizei berichtet.