Alkolenkerin ist erst 17 Jahre alt

In der Nacht auf Sonntag verlor eine 17-jährige Autofahrerin auf der Lammertalbundesstraße in Scheffau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in die Leitschiene. Die Salzburger Polizei vermutet einen Sekundenschlaf der zum Unfall führte. Der durchgeführte Alkotest ergab einen Wert von 1,52 Promille.