Unbekannter schlug Mann (21) Bierglas ins Gesicht

Gegen vier Uhr in der Früh kam es in Flachau zur einer Auseinandersetzung in einer Disco. Dabei schlug ein bisher unbekannter Mann einem Tennengauer (21) mit einem Bierglas ins Gesicht. Der 21-Jährige erlitt dabei Schnittwunden an der Wange und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Suche nach dem Täter läuft.