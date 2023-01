Wiener Schmäh mit Schrammel und Grammel

Überraschend kam dieses Angebot allerdings nicht. Nach der HLW startete Birgit ihre Laufbahn beim Walch-Catering am Arlberg, studierte in Kufstein „Sport- und Veranstaltungsmanagement“ und arbeitete in Innsbruck erfolgreich im Event-Bereich, ehe sie das Heimweh 2016 wieder ins Ländle führte. Hier unterstützte sie ihren Onkel im „Kornmesser“ und Starkoch Heino Huber auf den historischen Bodenseeschiffen, als sie vom Heurigen-Projekt erfuhr. „Da war ich sofort Feuer und Flamme. Meine beste Freundin lebt in Wien und da sind Heurigenbesuche obligat. Ich war schon immer der Meinung, dass ein Heuriger im Ländle fehlt. Jetzt ja nicht mehr“, sagt die 41-Jährige stolz.