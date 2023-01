Historiendrama „Der Fuchs“ geht direkt ins Herz

Frankreich-Feldzug als einschneidendes Erlebnis

Der Frankreich-Feldzug sollte für Franz Streitberger schließlich zum einschneidenden Erlebnis werden. Kurz bevor er als Motorradkurier losgeschickt wird, entdeckt er in einem der Kaserne nahen Waldstück einen verletzten Fuchswelpen, nimmt sich seiner an und lässt das Tier nicht mehr von seiner Seite. All die Zurückweisung, die er in seinem Leben immer wieder erlebt hat, schlägt nun in Zuneigung zu diesem kleinen Wesen über, das ihn den Kriegsalltag ein Stück weit vergessen lässt. Auch die Bekanntschaft mit der jungen Französin Marie (Adriane Grzadziel) in einem besetzten Ort ist zwar geprägt von zarten Annäherungsversuchen, doch der Fuchs geht für Franz über alles und steht stets an erster Stelle.