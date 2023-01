Ski-Raser: Zwei Deutsche auf Pisten verletzt

Da hat es gekracht! Zwei deutsche Urlauberinnen wurden am Mittwoch Opfer zweier Ski-Raser. Gegen 11 Uhr vormittags fuhr ein bislang unbekannter Täter eine 48-Jährige in Königsleiten bei Wald im Pinzgau nieder. Der Unfall geschah auf der Piste 52. Die schwer verletzte Frau musste mit dem Rettungshubschrauber „Martin 6“ ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht werden.