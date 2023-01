S 18 Bodenseeschnellstraße: FPÖ will Druck erhöhen

In Sachen Straßenbau ist die S 18 Bodensee Schnellstraße das heißeste Eisen in Vorarlberg. Denn nicht wenige hätten das Mega-Bauprojekt lieber gestern als heute realisiert gesehen. So offenbar auch Christof Bitschi, Chef der hiesigen Freiheitlichen. Mit einer Anfrage will er der Landesregierung Druck machen. Wie ausführlich berichtet, besteht Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf eine Alternativen-Prüfung. Bitschi sieht dadurch das gesamte Straßenprojekt in Gefahr und spricht von „Verhinderungs- und Blockadepolitik“.