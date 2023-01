Öffi-Kunden verlieren die Geduld

Dass Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl die Intervalle auf zentralen Wiener Straßenbahn- und Buslinien ab Montag sogar in der Abendspitze ausdehnen will und außerdem laut über Tarif-Erhöhungen nachdenkt, ist für viele Öffi-Fahrgäste der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die „Krone“ befragte dazu Menschen vor dem Wiener Franz-Josefs-Bahnhof. Die Meinungen gehen auseinander: Viele Fahrgäste sind verärgert, wieder andere zeigen Verständnis für die Nöte der Wiener Linien. Indes könnten neue Covid-Varianten und Gäste aus China das Masken-Aus in den Öffis torpedieren. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.