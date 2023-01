Asfinag-Mitarbeiter retten verletzten Mäusebussard

Tierheim Knittelfeld betreut das Tier

Weil eine Transportbox für Greifvögel nicht zur Standardausrüstung von Aafinag-Streckendienstautos gehört, musste Lukas Hübler den stattlichen Vogel danach festhalten, bis er im Tierheim Knittelfeld abgeliefert werden konnte. Dort wird der Bussard nun gepflegt, bis seine Verletzung am Bein so weit verheilt ist, dass er in eine für Greifvögel passendere Einrichtung gebracht werden kann.