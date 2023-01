LIVE ab 15 Uhr: Wer gewinnt 2. Zagreb-Slalom?

Neuer Tag, neues Glück: Keine 24 Stunden nach dem letzten Carving-Schwung beim 1. Damen-Slalom in Zagreb steigt an selber Stelle bereits das nächste Slalom-Highlight des noch jungen Jahres! Ob wieder Mikaela Shiffrin gewinnt oder doch Katharina Liensberger und Co. endlich einmal zeigen können, was in ihnen steckt? Hier bei uns im krone.at-LIVETICKER verpassen Sie ab 15 Uhr nichts!