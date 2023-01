Wirtschaftskammer zieht Leistungsbilanz für 2022

90.000 Anfragen bearbeitet

Mit den insgesamt 90.000 Anfragen von 31.000 Kundinnen und Kunden liegt man zwar unter dem Corona-Jahr 2021 (124.000 Servicefälle), jedoch immer noch 10 Prozent über dem Vorkrisenjahr 2019. Was Dernoscheg besonders freut: „Die Unternehmen haben unserem Service, also den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit der Schulnote 1,3 einmal mehr als hervorragendes Zeugnis ausgestellt. 97,3 Prozent der befragten Servicekunden gaben darüber hinaus an, dass die Beratung durch die WKO für sie wichtig ist.“