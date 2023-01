563 Millionen Euro für Tirols Bahninfrastruktur

Die ÖBB investieren 2023 insgesamt 563 Mio. € in eine moderne Tiroler Bahninfrastruktur. Der Großteil fließt dabei in den Bau des Brenner Basistunnels ein. Zudem wird in Rum eine neue, moderne Mobilitätsdrehscheibe mit direkter Straßenverbindung eröffnet. Auch die Fertigstellung der Haltestelle Telfs-Pfaffenhofen, der Umbau des Bahnhofs Fritzens-Wattens sowie zusätzliche Parkplätze an Bahnhöfen, weitere Maßnahmen zur Barrierefreiheit und Erhaltungsarbeiten prägen die Bauaktivitäten.