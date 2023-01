Farrell und Gleeson in „The Banshees of Inisherin“

Er will seine letzten Jahre mit Komponieren verbringen und diese nicht mit dem harmlosen Plaudern im Pub mit dem gutmütigen Padraic verschwenden. Der ist am Boden und kann das Aus nicht akzeptieren, ist er doch ein netter Kerl. Und so greift Colm schließlich zur drastischen Drohung, sich jedes Mal einen Finger abzuschneiden, wenn ihn der andere anspricht. Die Eskalationsspirale kommt in Gang.