Mord an Apotheker in Wien: Fieberhafte Spurensuche

Stundenlange Erhebungen am Tatort in Wien brachten nur wenige Hinweise auf den Hergang der Bluttat in Donaustadt. Wie berichtet, wurde der ehemalige Präsident der Österreichischen Apothekerkammer, Heinrich Burggasser (74), am Neujahrstag erschlagen in seinem Wohnhaus aufgefunden. Nachbarn sind geschockt.