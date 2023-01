Geistliche planen heuer Kloster, Feste und Urlaube

Durch die Schwierigkeiten der vergangenen Jahre ist uns die Gemeinschaft in der Kirche so viel wichtiger geworden, denn Menschen geben einem Halt“, sagt Dorothee Büürma, Pastorin der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Salzburg. Gemeinsam mit anderen Gläubigen geht sie optimistisch ins neue Jahr. Nicht nur, weil sie Ende Dezember neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßen durfte. „2023 feiern wir ein Jubiläum. Unsere Kirche gibt es dann seit 75 Jahren in Salzburg“, freut sich die Pastorin. Ihre Gemeinde, die etwa 150 Mitglieder zählt, legt ihren Fokus auf die Gemeinschaft und auf den persönlichen Kontakt. „Und gemeinsam mit Gott starten wir ins Jahr 2023“, sagt sie.