Harte Strafen für Balkan-Randalierer in Ottakring

Es rumort aktuell sehr heftig in der heimischen Balkan-Szene. Grund dafür sind die veritablen Nachwehen bezüglich der Ausschreitungen am 2. Dezember. Dabei hatten, wie berichtet, rund 150 angebliche Fußballfans mit serbischen Wurzeln für einen Großeinsatz der Polizei in der Ottakringer Straße gesorgt. Der Mob skandierte Parolen, blockierte die Straße und zündete Böller. Als die Polizei anrückte, flogen den Beamten sogar Glasflaschen um die Ohren.