Die helle und die dunkle Seite des Stadtparks

Ein Winterabend im Stadtpark: Spazierende, Jogger, Hunde mit ihren Besitzern. Doch seit der Vergewaltigung einer 17-Jährigen im Park liegt Unsicherheit in der Luft. Die „Krone“ war vor Ort und hat Passanten nach ihrem subjektiven Sicherheitsempfinden gefragt. Fazit: Die Meinungen gehen auseinander. Von „ab 21 Uhr, würde ich nicht mehr allein in den Park gehen“ bis „das ist der sicherste Park in der Stadt“ ist alles dabei. Pöbeleien und Raufereien können aber mehrere Passanten bestätigen. Indes ist die Fülle an „Krone“-Schlagzeilen in Verbindung mit dem Stadtpark in den letzten Jahren gewachsen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.