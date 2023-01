Mehrere Alkolenker auf Salzburgs Straßen unterwegs

Zur selben Zeit ereignete sich auf der B146 in Saalfelden (Pinzgau) ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Deutsche war mit ihrem Pkw in Richtung Hochfilzen unterwegs. Ihr entgegen fuhr ein 43-jähriger Kroate, der beabsichtige, nach links abzubiegen. Laut seinen Angaben unterschätzte er dabei seine Geschwindigkeit und bog noch vor der Deutschen ab. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte die 46-Jährige die Kollision nicht mehr verhindern. Beide Pkw wurden durch den Zusammenprall erheblich beschädigt. Glücklicherweise jedoch blieben die Lenker und die Insassen unverletzt. Die Polizei führte einen Alkotest mit dem Kroaten durch. Dieser verlief mit 1,58 Promille positiv. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.