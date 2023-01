Vergewaltigung im Stadtpark++Abschied von Ex-Papst

Im Wiener Stadtpark ist es ist in der Silvesternacht zu einer Horrortat gekommen. Eine 17-Jährige soll von drei Männern sexuell missbraucht und vergewaltigt worden sein. Und: Anlässlich der Aufbahrung des verstorbenen früheren Papstes Benedikt XVI. im Petersdom sind Tausende Gläubige in den Vatikan geströmt. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Montag, den 02. Jänner, mit Stefana Madjarov.