Ein Spektakel für Menschen, ein Horror für Tiere

So wurden die Ponys vom Ponyhof Klippklapp in Ledenitzen kurz nach Mitternacht von lauten und hellen Raketen aufgeschreckt. „Unser Ponyhof liegt mitten im Ort und die Tiere sind an der frischen Luft in einem Offenstall untergebracht“, erzählt Julia Samonig, die Betreiberin des Ponyhofs. „Der Abend war an sich sehr ruhig und wir haben schon gehofft, dass unsere Tiere heuer verschont bleiben.“ Doch dann ging das Feuerwerk los und die Ponys wurden aufgescheucht und rannten panisch herum.