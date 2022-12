Silvesterrekord: Extrem milder Jahreswechsel

Eine milde Südwestströmung und Föhn sorgen für einen extrem milden Jahreswechsel in Österreich. Am Samstag wurde bereits zu Mittag mit 18,3 Grad an der ZAMG-Wetterstation in Aspach (Oberösterreich) der bisherige Silvester-Rekord erreicht - dieser lag mit 18,3 Grad in Berndorf, Niederösterreich, gemessen am letzten Tag des Jahres 2021. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen noch ein wenig.