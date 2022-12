„Hinter dem Papst steht zunächst ein Mensch“

Die Schwierigkeiten mit der Kirche und auch die Widersprüche gegen die Kirche haben sich mehr an ihm, dem Präfekten der Glaubenskongregation, entzündet als an seinem Vorgänger, Papst Johannes Paul II. Bei seinen ersten Worten nach seiner Wahl zum Bischof von Rom hat Benedikt XVI. sich selbst als „einfachen und demütigen Mitarbeiter im Weinberg des Herrn“ verstanden, als „Mitarbeiter der Wahrheit“ und als „Mitarbeiter der Freude“: „Die Welt lebt davon, dass es in ihr die Freude gibt, dass sie nicht erstickt im düsteren Ernst der Ideologien.“ So habe ich als Schüler vor fast fünfzig Jahren beim damaligen Theologen Joseph Ratzinger gelesen. Darum ging es letztlich auch, wenn Joseph Ratzinger bzw. Benedikt XVI. die Schönheit der Liturgie in den Vordergrund rückte. Eine Reduktion von Religion auf Moral war ihm zuwider. Glaube und Sakramente lassen sich nicht auf asketische Peitschenknallerei oder auf ethische bzw. politische Kommandos reduzieren. Leben in der Spur Jesu ist nicht primär Vergatterung oder Befehl, sondern Geschenk.