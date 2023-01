T-Shirt statt Skianorak: Wetter spielt verrückt!

In Bregenz hat das Thermometer am Samstag bereits um 8 Uhr zweistellige Plusgrade angezeigt, im Laufe des Tages ließ der Föhn die Temperaturen auf bis zu 18 Grad klettern - dort, wo die Sonne sich erfolgreich durch die Wolkendecke gekämpft hat, war es teils sogar noch eine Spur wärmer. Dementsprechend sah man am frühen Nachmittag Menschen in T-Shirts vor den Lokalen sitzen, fast wähnte man sich im Frühling. So ganz falsch ist dieser Eindruck nicht: Gerade im Rheintal haben viele Pflanzen bereits ausgetrieben - und dabei sollten sie jetzt eigentlich im Ruhemodus verharren.