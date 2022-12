Hubschrauber drehte bei Rettungseinsatz wieder ab

Die Bergretter aber mussten den Bergungsversuch jedoch abbrechen, da der Wind zu stark war. So machte sich die Einsatzgruppe zu Fuß auf den Weg zur Tournskigruppe. Zur Unterstützung forderte die Alpine Einsatzgruppe Zell am See weitere leistungsstarke Hubschrauber der Flugeinsatzstellen Salzburg und Innsbruck an.