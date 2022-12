44-Jähriger raste mit 252 km/h über die Autobahn

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Klaus führten am Freitag gegen 9 Uhr im Gemeindegebiet von Ried im Traunkreis auf der A9 Pyhrnautobahn mittels Laser Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurde ein 44-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Gallneukirchen mit 252 km/h gemessen. Bei der Anhaltung gab der Lenker an, dass er am Weg von Bosnien nach Hause sei und die in einem Stau verlorene Zeit wiedergutmachen wollte.