Silvester-Glücksklee: Markt in ausländischer Hand

Bio-Glücksklee ohne chemische Behandlung

Alles in allem habe man in diesem Jahr rund 4000 Stück produziert. „Unsere Bio-Glücksklees werden nicht chemisch behandelt und haben auch mehr Platz als konventionelle Glücksklees“, betonte der Geschäftsführer. Die Bio-Qualiät habe auch einen weiteren Vorteil: „Unsere Glücksklees landen auch am Teller in der Gastronomie.“ Dort sei es natürlich ein wesentlicher Vorteil, wenn der Klee unbehandelt sei.