Studie: Singvögel sind unterschiedlich aggressiv

Der Prachtstaffelschwanz ist eine in Australien und Tasmanien verbreitete Singvogel-Art. Die Männchen der bis zu 20 Zentimeter großen Vögel zeichnen sich in der Brutzeit durch ein farbenfrohes, von Blautönen dominiertes Prachtkleid aus. Die Tiere leben in kleinen Gruppen, die gemeinschaftlich brüten und gemeinsam dabei helfen, den Nachwuchs zu ernähren und zu verteidigen.