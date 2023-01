Statt hübscher Kleider nur Ärger nach Onlinekauf

Im Glauben, bei einer deutschen Outlet-Firma Kleider bestellt zu haben, war Maria A. (Name geändert). Zugestellt wurde ihr das Paket mit einer chinesischen Absender-Adresse. Es kam zudem, wie es kommen musste: Frau A. gefiel die Ware überhaupt nicht, und sie wollte sie zurückschicken. Gleichzeitig „klopfte“ der Bezahldienstleister Klarna bereits zwecks Bezahlung der Rechnung an. „Was soll ich nun tun?“, wandte sich die Oberösterreicherin an die Ombudsfrau.