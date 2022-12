Soll man sich Vorsätze fürs neue Jahr machen?

Nein. Neujahrsvorsätze bergen das Risiko (nein, sagen wir gleich: die hohe Wahrscheinlichkeit), nicht erfüllt (nein, sagen wir gleich: gebrochen) zu werden. Insofern beinhalten sie für jeden Besserungswilligen großes Frustpotential. In aller Regel lernt der Vorsatzbrecher ja nicht aus seinem vorhersehbaren Scheitern und unterlässt daher jegliche Selbstoptimierungsversuche für die kommenden 365 Tage, sondern er setzt im Gegenteil alle Jahre wieder kurz vor Silvester zu einem neuen Anlauf an, in der Hoffnung, das Gesetz der Serie diesmal außer Kraft zu setzen - und er wird doch stets aufs Neue scheitern wie all die Jahre zuvor.