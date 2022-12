Salzburgs Wirtschaft hatte ein turbulentes Jahr

2022 ist es wieder einmal passiert. Das kleine stadtnahe Skigebiet Gaißau-Hintersee ist erneut pleite: Anfang September wurde über das Vermögen der Gaissau Hintersee Bergbahnen GmbH ein Konkursverfahren eröffnet. Satte 4,8 Millionen Euro wollten die Gläubiger bei der ersten Prüfungstagsatzung im November am Salzburger Landesgericht. Knapp 1,7 Millionen Euro der Forderungen wurden anerkannt, berichtete Masseverwalter Wolfgang Hochsteger. Wie es mit der Skischaukel weiter geht, ist nach wie vor unklar. Wie berichtet, ist das jetzige Konkursverfahren bereits das dritte binnen weniger Jahre. Und dennoch hat ein Konsortium an Unternehmern - allen voran der Krispler Schnaitmann - Interesse an einem Kauf des krisengebeutelten Skigebietes.