Messer-Angriff auf Ex-Mann ++ Hilfe für Mieter

Eine 30-jährige Frau soll in der Nacht auf Mittwoch in Graz ihren Ex-Mann mit einem Messer verletzt haben. Auch den 13-jährigen Sohn der neuen Lebensgefährtin des 33-Jährigen soll die Frau bedroht haben. Zuvor hatte die Frau laut Polizei von ihrem Ex-Mann Geld gefordert. So hieß es in einer Aussendung der steirischen Polizei. Die in Graz lebende Rumänin soll gegen Mitternacht zur Wohnung ihres Ex-Mannes gekommen sein.