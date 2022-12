Kriechmayr-Sieg auf Stelvio ++ Wright scheidet aus

Vincent Kriechmayr feiert in Bormio seinen zweiten Saisonsieg, der amtierende Titelverteidiger muss bei der Darts-WM in der dritten Runde die Segel streichen und Luca Doncic schreibt NBA-Geschichte - das und noch mehr sind ihre Themen bei den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 28. Dezember.