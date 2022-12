15 vegane Pakete der Confiserie Heindl zu gewinnen

Bewusster Konsum geht beim Familienunternehmen allerdings weit über den Verzicht auf tierische Inhaltsstoffe hinaus. So wurde HEINDL 2014 als erstes österreichisches Unternehmen Partner des Fairtrade-Kakaoprogramms und bezieht seine Zutaten, wann immer dies möglich ist, von regionalen Partnern. So stammt zum Beispiel unter anderem der Zucker von Agrana aus Niederösterreich, der Rum von Stroh aus Kärnten und die Marmelade von Darbo aus Tirol. Produziert wird dabei ausschließlich und seit der Unternehmensgründung in Wien. Rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen die Spezialitäten teils sogar noch in Handarbeit her.