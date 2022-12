Österreicher geben je 40 Euro für Silvester aus

„Mit rund 40 Euro wird dieses Jahr ähnlich viel für Silvester ausgegeben wie im Vorjahr. Geldgeschenke und Gutscheine sind dabei heuer in der Teuerungskrise deutlich stärker gefragt. Traditionell dürfen Glücksbringer und Süßes unter den Geschenken natürlich nicht fehlen“, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer Aussendung. Darüber hinaus sind auch Selbstgemachtes, Spielzeug und Feuerwerk beliebt.