Weihnachten in Österreich war Fest der Müllberge

Öko-Misere rund um die Feiertage

Und diese Öko-Misere rund um die Feiertage lässt sich vielleicht am besten an der in Reih und Glied aufgestellten Mülltonnen-Riege verinnerlichen. Demnach kommen 34.000 gefüllte Behälter mehr als normal zusammen – statt 340.000 sind rund 370.000 Container randvoll.